Минтруд ответил, планирует ли объявлять 31 декабря выходным

В России нет необходимости объявлять 31 декабря официальным выходным днем. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Введение дополнительного дня - это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости», - сказал он в интервью РИА Новости.

Котяков отметил, что в РФ достаточно гибкое законодательство, которое позволяет переносить выходные дни в рамках действующей юридической нормы. Он напомнил, что порядок определения праздников и выходных дней и механизмы их переноса закреплены в Трудовом кодексе РФ.

На 2027 год уже готово постановление, утверждающее конкретный график выходных, и скоро будет подписано, с точки зрения праздников, подчеркнул он. По проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники в России продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Ранее Минтруд анонсировал, какие праздники и выходные будут у россиян в 2027 году. Так, Новый год россияне будут праздновать 11 дней с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году будет пять четырехдневных рабочих недель - в феврале, марте, два раза в мае, июне. Также будут и трехдневные - с 4 по 7 ноября.