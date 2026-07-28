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В Тюменской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения

В настоящее время уровень воды в реке Тура составляет 877 сантиметров.
Вероника Левшина 28-07-2026 10:56
© Фото: Tyumen72chs, Telegram

В Тюмени и Тюменском округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор.

«Сегодня утром уровень воды в реке Тура составил 877 сантиметров. Только в городе Тюмень в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты», - сказал Моор в своем обращении.

Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, однако ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня. Это позволит оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией.

По словам губернатора, в постановлении указаны конкретные адреса и населенные пункты, попадающие в зону ЧС.

«Жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей», - заявил Моор.

В случае появления новых подтопленных домов адреса будут оперативно добавляться в постановление. После отступления паводка муниципальные комиссии обследуют жилые помещения. Губернатор напомнил, что при полной или частичной утрате личного имущества жители получат выплату 156 тысяч или 78 тысяч рублей соответственно.

Ранее режим ЧС из-за паводков ввели в Пермском крае. На самых сложных участках проводилась эвакуация людей.

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