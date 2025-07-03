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В Японии предупредили о грядущем мегаземлетрясении

Подземные толчки могут возникнуть в зоне разлома Нанкай на юго-западе страны в ближайшие 30 лет.
Глеб Владовский 2025-07-03 00:04:09
© Фото: Jia Haocheng, XinHua, Globallookpress

Власти Японии предупредили граждан страны, что в течение 30 лет с высокой долей вероятности может произойти разрушительное землетрясение. Об этом сообщила газета The Asahi Shimbun.

По данным издания, эксперты допустили 80% вероятность того, что произойдут мощные подземные толчки. Ожидается, что их источник будет в разломе Нанкай, расположенном на юго-западном побережье страны.

Кроме того, в связи с этим ожидается возникновение разрушительных волн цунами, которые могут нанести разрушения в прибрежных префектурах. По разным оценкам, число погибших может достичь отметки в 298 тысяч человек.

В целях недопущения разрушений и высокого количества жертв, власти Японии распорядились начать строительство дополнительных дамб и укрепление защитных сооружений. Также улучшены системы раннего оповещения о надвигающихся бедствиях.

#в стране и мире #Япония #землетрясение #стихийное бедствие #префектура
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