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Машаров: у работающих пенсионеров будет перерасчет пенсии за прошлый год

Работодатели передают сведения о страховых взносах и стаже сотрудников, далее СФР определяет количество пенсионных коэффициентов.
Вероника Левшина 19-07-2026 10:24
© Фото: Артем Житенев, РИА Новости

Перерасчет страховых пенсий по старости у работающих пенсионеров будет проводиться автоматически. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы», - объяснил Машаров.

Отмечается, что главным условием является наличие страховых взносов за 2025 год независимо от того, работает пенсионер в 2026 году или уволился. Также нет необходимости обращаться в Соцфонд, так как работодатели передают сведения о страховых взносах и стаже сотрудников.

«На основании этих данных СФР определяет количество пенсионных коэффициентов (баллов), заработанных каждым работающим пенсионером за предыдущий год, после чего пересчитывает размер пенсии», - цитирует агентство.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб сообщила, что никаких оснований или предпосылок для дискуссии о поднятии пенсионного возраста «абсолютно» нет. По ее словам, ближайшие 15-20 лет не будет никаких реформ.

#в стране и мире #пенсия #пенсионеры #работодатель #сотрудник #Взносы #перерасчет #стаж #страховая пенсия #Соцфонд #Социальный фонд РФ
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