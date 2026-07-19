Машаров: у работающих пенсионеров будет перерасчет пенсии за прошлый год

Перерасчет страховых пенсий по старости у работающих пенсионеров будет проводиться автоматически. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы», - объяснил Машаров.

Отмечается, что главным условием является наличие страховых взносов за 2025 год независимо от того, работает пенсионер в 2026 году или уволился. Также нет необходимости обращаться в Соцфонд, так как работодатели передают сведения о страховых взносах и стаже сотрудников.

«На основании этих данных СФР определяет количество пенсионных коэффициентов (баллов), заработанных каждым работающим пенсионером за предыдущий год, после чего пересчитывает размер пенсии», - цитирует агентство.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб сообщила, что никаких оснований или предпосылок для дискуссии о поднятии пенсионного возраста «абсолютно» нет. По ее словам, ближайшие 15-20 лет не будет никаких реформ.