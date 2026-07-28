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Дроны ВСУ атаковали мирных жителей при эвакуации из Константиновки

Удар был нанесен по группе из семи человек.
Дарья Неяскина 28-07-2026 00:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мирные жители во время эвакуации из Константиновки попали под атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил корреспондент Zvezdanews.

По имеющейся информации, удар был нанесен по группе из семи человек, среди которых находились пятеро взрослых и двое подростков. В результате атаки легкие ранения получили два мирных жителя.

Российские военнослужащие оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего продолжили эвакуацию людей в безопасное место. 

Ранее военкор Zvezdanews рассказал, как жители Димитрова в ДНР спустя полгода после освобождения города налаживают жизнь под защитой российских военных. Бойцы снабжают отказавшихся от эвакуации продуктами и вещами.

Помимо этого, есть и жители, которые не успели спрятаться от дронов или обстрелов ВСУ, поэтому во многих дворах Димитрова можно встретить стихийные захоронения. Без венков, без обелисков - погибших соседей хоронили как могли.

#ВС РФ #ВСУ #дроны #атака #мирные жители #эвакуация #наш эксклюзив #константиновка #СВО
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