Жители Димитрова в ДНР спустя полгода после освобождения города налаживают жизнь под защитой российских военных. Бойцы снабжают отказавшихся от эвакуации продуктами и вещами. Через что пришлось пройти мирным жителям Димитрова рассказала военкор Zvezdanews.

Российские военные идут по Димитрову в окружении похожих на паутину сетей оптоволокна. Проводник нашего корреспондента - боец группировки еЦентре с позывным Майский. Каждый двор и каждый человек здесь ему хорошо знаком.

«Ходим, спрашиваем. Говорим, что сами подготовим эвакуацию, все сделаем. А нам в ответ: «Зачем нам куда-то ехать? Я здесь родилась, здесь жила, выросла и тут и останусь», - делится боец.

Разбитые дома кажутся мертвыми, но во многих из них еще теплится жизнь. И те, кто остались, помнят, что творили боевики ВСУ.

«Когда они здесь были - они тренировались и специально старались попадать в окна. Вот эти окна все побитые - мы пытались вставлять в них стекла, которые получалось найти, но они опять нам все повыбивали. Зимой сквозняки холодные, хата не нагревается», - рассказали о тех кошмарных днях местные жители.

Бойцы 56-го батальона спецназа 51-й армии помогают людям с продуктами. Самим им лишний раз лучше не выходить - ВСУ бьют по мирным даже охотнее, чем по военным.

А вот как обстановка вокруг Димитрова выглядит на карте: фронт неумолимо смещается к Доброполью - последнему крупному форпосту ВСУ на западных рубежах ДНР. На этом направлении наши войска закрепляют успех после взятия Белицкого - наступают на Красноярское и Золотой Колодезь. Кроме того, под контроль перешел Шевченко - поселок к югу от Доброполья. Взятие этих рубежей откроет возможность для переброски сил и нанесения удара на Дружковку, Краматорск и Славянск с запада - именно там, где оборона врага слабее всего. Падение укрепрайона станет финальной точкой в освобождении Донбасса, а для тысяч людей - долгожданным началом мирной жизни.

К сожалению, были и жители, которые не успели спрятаться от дронов или обстрелов ВСУ, поэтому во многих дворах Димитрова можно встретить стихийные захоронения. Без венков, без обелисков - погибших соседей хоронили как могли.

За годы военных действий местные научились различать дроны по тембру рокота.

«Вы знаете, мы уже даже знаем по звуку, когда например, летит свой дрон. Вот наши хлопцы тут сидят же, русские, мы уже знаем, что свой. И уже знаем, когда летит чужой, ну, украинский», - рассказала жительница Димитрова.

Приходилось горожанам сталкиваться и непосредственно с боевиками ВСУ.

«Пошли гулять с собакой, а он стоит - наставил автомат на нас. Говорю ему, что мы мирные, здешние. А он говорит: «Иди отсюда, вы - ждуны». Автоматом «ту-ту-ту», пострелял. Короче, мы убежали. Они там, вот за этим домом, ставили растяжки. Ну, Бог ему судья - он же на этой растяжке разорвался. А в другой день один из них взял просто и кинул в окно подъезда «лимонку». Я говорю: «Зачем ты это делаешь?». А он мне: «А вдруг там русня». А если дети, старики? А ему что? Он просто кинул, поулыбался и все. А мы «ждуны», мы никто. И все», - делится местная женщина леденящими кровь воспоминаниями.

Судьбы у жителей города разные, но желание одно на всех - чтобы в небе наконец кружили не дроны, а птицы.

Ранее российские военные раскрыли подробности освобождения Белицкого в ДНР. В операции участвовали бойцы 5-й и 110-й гвардейских мотострелковых бригад, 56-го отдельного батальона специального назначения и 78-го отдельного полка беспилотных систем.