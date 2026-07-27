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Зеленский призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине

Страна испытывает острый дефицит угля и газа.
Константин Денисов 27-07-2026 09:51
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал готовиться к тяжелой зиме на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

«Прежде всего нам пришлось подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может вообразить, какой будет зима. Конечно, может быть жестко», - признал Зеленский.

Он объяснил, что именно в связи с этим на пост премьер-министра страны был назначен глава «Нафтагаза» Сергей Корецкий. По словам Зеленского, стране нужен глава правительства, который понимает ситуацию и готов ее исправлять.

По оценкам экс-премьера Украины Николая Азарова, Украина абсолютно не готова к предстоящей зиме. Запасы газа в стране едва превышают половину от необходимого минимума. Имеющийся уголь будет полностью израсходован летом и осенью.

Ранее в ЕС предрекли сокращение финансирования Украины к 2027 году. Это может быть связано с изменением политической ситуации в ряде европейских стран.

#Украина #уголь #ЕС #газ #Владимир Зеленский #зима #финансирование #Николай Азаров #Сергей Корецкий #нафтагаз
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