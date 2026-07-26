Финансовая поддержка Украины со стороны Европы может существенно сократиться уже в 2027 году, сообщает AgoraVox.

«Украина существует за счет западных, в основном европейских денег. В связи с ударами, нанесенными экономике, Зеленский не чувствует себя особенно обеспокоенным. К 2027 году ситуация способна измениться: европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнет превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей», - говорится в публикации.

В публикации отмечается, что сокращение помощи со стороны Европы вероятно в случае изменения политической ситуации и прихода к власти новых правительств в ряде стран ЕС.

Ранее сообщалось, что Киев может остаться без поддержки западных партнеров из-за предстоящих выборов в странах Европы. Отмечается, что у киевского режима остается все меньше и меньше времени.