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В Европе предрекли сокращение финансирования Украины к 2027 году

Сокращение помощи связывают с возможными изменениями политической ситуации в ряде стран ЕС.
Дарья Неяскина 26-07-2026 23:35
© Фото: IMAGOdts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Финансовая поддержка Украины со стороны Европы может существенно сократиться уже в 2027 году, сообщает AgoraVox.

«Украина существует за счет западных, в основном европейских денег. В связи с ударами, нанесенными экономике, Зеленский не чувствует себя особенно обеспокоенным. К 2027 году ситуация способна измениться: европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнет превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей», - говорится в публикации.

В публикации отмечается, что сокращение помощи со стороны Европы вероятно в случае изменения политической ситуации и прихода к власти новых правительств в ряде стран ЕС.

Ранее сообщалось, что Киев может остаться без поддержки западных партнеров из-за предстоящих выборов в странах Европы. Отмечается, что у киевского режима остается все меньше и меньше времени. 

 

#в стране и мире #Украина #Киев #Выборы #Европа #ЕС #евросоюз #финансирование #Бюджет #прекращение финансирования
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