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Литва станет требовать от въезжающих россиян осуждать действия РФ на Украине

Нововведение распространится на публичные выступления в сферах образования, культуры и спорта.
Вероника Левшина 27-07-2026 09:28
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Граждан России и Белоруссии, въезжающих в Литву для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта, обяжут ставить подпись под документом с осуждением действий РФ на Украине. Об этом сообщил литовский МИД агентству BNS.

«Данным требованием вводится ясное, прозрачное и единое для всех правовое регулирование, когда принятие решений опирается на объективные критерии, а не на отдельную оценку для каждого случая», - отметило ведомство.

Уточняется, что в случае отказа подписать документ «путь в Литву будет закрыт».

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Прибалтика играет с огнем, когда предоставляет свою территорию для враждебных антироссийских действий.

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