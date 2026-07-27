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Желающие попасть в РФ через Нарву стоят в очередях сутками

Погранпункт «Нарва-1» сократил график на четыре часа, чтобы «перераспределить нагрузку» на пограничников.
Вероника Левшина 27-07-2026 08:42
© Фото: Sergei Stepanov, XinHua, Global Look Press

Эстонский КПП через Нарву не справляется с количеством желающих попасть на территорию РФ. Об этом в интервью РИА Новости заявил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

«На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», - цитирует агентство.

Ранее погранпункт «Нарва-1» работал с 07.00 до 23.00, однако с 15 июня сократил график и стал закрываться в 19.00. По словам департамента полиции и погранохраны, данное решения было принято для «перераспределения нагрузки» на пограничников.

Желающие попасть в Россию проводят в очереди целые сутки, не имея возможности уйти на ночлег.

Напомним, после введения нового графика работы КПП число ожидающих прохождения паспортного контроля перевалило за несколько сотен человек. Время ожидания в пиковые часы достигало 12-16 часов.

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