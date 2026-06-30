Сотни человек не могут попасть из Эстонии в РФ из-за коллапса на границе

На границе Эстонии и России в районе Нарвы образовалась очередь из пешеходов, стремящихся попасть в РФ. Об этом сообщает портал Delfi.

По данным издания, к концу воскресенья число ожидающих прохождения паспортного контроля перевалило за несколько сотен человек, при этом хвост очереди по-прежнему продолжал расти, а время в ожидании в пиковые часы достигало 12-16 часов.

Причиной такой обстановки послужило решение эстонской стороны сократить часы работы пешеходного перехода «Нарва-1». С середины июня его функционирование ограничили четырьмя часами. Раньше пункт пропуска работал до 23.00, теперь же он закрывается уже в 19.00 по московскому времени. Примечательно, что соседний российский переход МАПП «Ивангород», напротив, несет службу в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что эстонские власти планируют завершить строительство забора на границе с Россией к концу 2027 года. Также завершены в полном объеме все намеченные на 2025 год работы, а в течение этого года забор появится даже в тех местах, в которых изначально его возводить не планировали.