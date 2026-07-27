МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МВД сформировали рекомендации для жертв мошенников

Главными из них являются немедленная блокировка карты и смена паролей.
Константин Денисов 27-07-2026 07:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В МВД рассказали гражданам, как нужно действовать, если они стали жертвами мошенников. С рекомендациями полиции ознакомилось РИА Новости.

Если деньги уже были переведены на счет злоумышленников, то правоохранительные органы советуют в первую очередь заблокировать банковскую карту. Мошенники, вероятнее всего, уже имеют к ней доступ и могут снова воспользоваться этим.

В случае утечки личных данных необходимо сразу сменить пароли в учетных записях «Госуслуг» и других порталов, где они были размещены. В обеих ситуациях параллельно нужно сообщить о случившемся в полицию.

В ведомстве лишний раз подчеркнули, что ни банки, ни какие-либо государственные органы никогда не будут запрашивать никакие подтверждающие коды или другие идентификаторы. В то же время мошенники, наоборот, постараются в первую очередь выманить именно эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что аферисты придумали схему обмана с «забытыми» картами в банкомате. Злоумышленники специально оставляют карту в банкомате, а нашедшего ее потом обвиняют в краже.

#в стране и мире #банковская карта #Банки #полиция #деньги #Мошенники #обман #госуслуги #личные данные #МВД России #пароли
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 