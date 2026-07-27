В МВД сформировали рекомендации для жертв мошенников

В МВД рассказали гражданам, как нужно действовать, если они стали жертвами мошенников. С рекомендациями полиции ознакомилось РИА Новости.

Если деньги уже были переведены на счет злоумышленников, то правоохранительные органы советуют в первую очередь заблокировать банковскую карту. Мошенники, вероятнее всего, уже имеют к ней доступ и могут снова воспользоваться этим.

В случае утечки личных данных необходимо сразу сменить пароли в учетных записях «Госуслуг» и других порталов, где они были размещены. В обеих ситуациях параллельно нужно сообщить о случившемся в полицию.

В ведомстве лишний раз подчеркнули, что ни банки, ни какие-либо государственные органы никогда не будут запрашивать никакие подтверждающие коды или другие идентификаторы. В то же время мошенники, наоборот, постараются в первую очередь выманить именно эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что аферисты придумали схему обмана с «забытыми» картами в банкомате. Злоумышленники специально оставляют карту в банкомате, а нашедшего ее потом обвиняют в краже.