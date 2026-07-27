МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские военные раскрыли подробности освобождения Белицкого в ДНР

В операции участвовали бойцы 5-й и 110-й гвардейских мотострелковых бригад, 56-го отдельного батальона специального назначения и 78-го отдельного полка беспилотных систем.
Артём Желтиков Дарья Неяскина 27-07-2026 05:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военные раскрыли детали операции по освобождению города Белицкое в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в группировке войск «Центр», населенный пункт был взят под контроль 23 июля в результате совместных действий нескольких подразделений 51-й общевойсковой армии.

В операции участвовали бойцы 5-й и 110-й гвардейских мотострелковых бригад, 56-го отдельного батальона специального назначения и 78-го отдельного полка беспилотных систем. Перед началом штурма российским подразделениям удалось взять город в полуокружение, что лишило украинские силы возможности организованно отступить и получать подкрепления.

Белицкое имело важное значение для обороны ВСУ на этом участке фронта. После установления контроля над городом российские подразделения получили возможность развивать наступление в направлении Доброполья, расположенного примерно в четырех километрах, а также приблизиться к трассе Доброполье - Краматорск.

Отмечается, что украинская сторона перебросила в район Белицкого дополнительные силы, включая подразделения 25-й воздушно-десантной и 155-й механизированной бригад. Утверждается также, что в обороне участвовали бойцы полка «Азов»* и иностранные наемники.

Штурм начался после нескольких недель скрытной подготовки.

«У противника были опорные пункты в частных домах, также в многоэтажках. Когда наша пехота заходила, продвигались, зачищали частный сектор, после мы начали продвижение к многоэтажкам», - отметил командир взвода БПЛА Артем Чурсин.

Украинские силы предпринимали попытки забросить диверсионные группы в тыл российских подразделений.

«В ходе боев украинские силы предпринимали попытки забросить диверсионные группы в тыл российских подразделений, используя форму, похожую на российскую», - рассказал начальник разведки 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Апостол.

После уничтожения основных опорных пунктов началась финальная зачистка города. По информации российских военных, часть украинских военнослужащих укрылась в подвале одного из зданий и отказалась сложить оружие. Для уничтожения укрепленной позиции было применено инженерное боеприпасное средство, в результате чего здание обрушилось.

В настоящее время подразделения группировки «Центр» продолжают наступательные действия на Добропольском направлении. Удары по объектам ВСУ в районе Доброполья наносятся авиацией и расчетами реактивных систем залпового огня.

Ранее военнослужащие группировки войск «Восток», использовавшие реактивную систему залпового огня «Ураган», нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ в Запорожской области. Как отметили в ведомстве, операторы разведывательных беспилотников обнаружили маршруты переброски украинских подразделений, а также место скопления личного состава и автомобильной техники в районе населенного пункта Широкое. 

#ДНР #ВСУ #Донецкая народная республика #наш экслюзив #группировка войск «Центр» #Доброполье #51-я армия #добропольское направление #белицкое #трасса Доброполье - Краматорск
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 