Российские военные раскрыли детали операции по освобождению города Белицкое в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в группировке войск «Центр», населенный пункт был взят под контроль 23 июля в результате совместных действий нескольких подразделений 51-й общевойсковой армии.

В операции участвовали бойцы 5-й и 110-й гвардейских мотострелковых бригад, 56-го отдельного батальона специального назначения и 78-го отдельного полка беспилотных систем. Перед началом штурма российским подразделениям удалось взять город в полуокружение, что лишило украинские силы возможности организованно отступить и получать подкрепления.

Белицкое имело важное значение для обороны ВСУ на этом участке фронта. После установления контроля над городом российские подразделения получили возможность развивать наступление в направлении Доброполья, расположенного примерно в четырех километрах, а также приблизиться к трассе Доброполье - Краматорск.

Отмечается, что украинская сторона перебросила в район Белицкого дополнительные силы, включая подразделения 25-й воздушно-десантной и 155-й механизированной бригад. Утверждается также, что в обороне участвовали бойцы полка «Азов»* и иностранные наемники.

Штурм начался после нескольких недель скрытной подготовки.

«У противника были опорные пункты в частных домах, также в многоэтажках. Когда наша пехота заходила, продвигались, зачищали частный сектор, после мы начали продвижение к многоэтажкам», - отметил командир взвода БПЛА Артем Чурсин.

Украинские силы предпринимали попытки забросить диверсионные группы в тыл российских подразделений.

«В ходе боев украинские силы предпринимали попытки забросить диверсионные группы в тыл российских подразделений, используя форму, похожую на российскую», - рассказал начальник разведки 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Апостол.

После уничтожения основных опорных пунктов началась финальная зачистка города. По информации российских военных, часть украинских военнослужащих укрылась в подвале одного из зданий и отказалась сложить оружие. Для уничтожения укрепленной позиции было применено инженерное боеприпасное средство, в результате чего здание обрушилось.

В настоящее время подразделения группировки «Центр» продолжают наступательные действия на Добропольском направлении. Удары по объектам ВСУ в районе Доброполья наносятся авиацией и расчетами реактивных систем залпового огня.

Ранее военнослужащие группировки войск «Восток», использовавшие реактивную систему залпового огня «Ураган», нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ в Запорожской области. Как отметили в ведомстве, операторы разведывательных беспилотников обнаружили маршруты переброски украинских подразделений, а также место скопления личного состава и автомобильной техники в районе населенного пункта Широкое.