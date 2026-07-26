Взятие под контроль населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» и освобождения территории ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Сегодня бойцы «Центра» освободили населенный пункт Шевченко. Штурмовые подразделения группировки заняли район обороны противника и зачистили его от личного состава ВСУ.

В ходе воздушной разведки были обнаружены скрытые позиции и подходящие резервы противника. Все они были уничтожены подразделениями войск беспилотных систем и артиллерийскими подразделениями. Известно, что потери противника составили большое количество в живой силе и технике.

Ранее сообщалось о ходе боевых работ в ДНР. Сейчас группировка «Центр» наступает на город Доброполье - к крупному логистическому и стратегическому узлу в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы продолжают взламывать эшелонированную оборону ВСУ, наращивая темпы на Добропольском направлении.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.