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Минобороны заявило о тактическом значении взятия Шевченко

Сегодня бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко.
26-07-2026 13:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятие под контроль населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» и освобождения территории ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Сегодня бойцы «Центра» освободили населенный пункт Шевченко. Штурмовые подразделения группировки заняли район обороны противника и зачистили его от личного состава ВСУ.

В ходе воздушной разведки были обнаружены скрытые позиции и подходящие резервы противника. Все они были уничтожены подразделениями войск беспилотных систем и артиллерийскими подразделениями. Известно, что потери противника составили большое количество в живой силе и технике.

Ранее сообщалось о ходе боевых работ в ДНР. Сейчас группировка «Центр» наступает на город Доброполье - к крупному логистическому и стратегическому узлу в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы продолжают взламывать эшелонированную оборону ВСУ, наращивая темпы на Добропольском направлении.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.

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