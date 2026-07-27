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NYT: уроженка Белоруссии может получить часть наследства Джеффри Эпштейна

После смерти американского финансиста, вопрос о распределении его имущества остается открытым.
Тимур Юсупов 27-07-2026 21:07
© Фото: Uma Sanghvi, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Уроженка Белоруссии Карина Шуляк может получить значительную часть наследства скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета New York Times, опубликовавшая материал о возможных претендентах на его состояние.

По информации издания, знакомство Шуляк с Эпштейном состоялось, когда ей был 21 год. Отношения между ними продолжались около восьми лет, а после смерти финансиста женщина предпочла не появляться в публичном пространстве.

Как отмечает NYT, Шуляк никогда не заявляла, что стала жертвой Эпштейна, и не проходила по уголовным делам, связанным с обвинениями в его адрес. Кроме того, именно ей, по данным газеты, финансист позвонил из тюрьмы незадолго до своей смерти в 2019 году.

Джеффри Эпштейн обвинялся в создании схемы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. После его смерти остался нерешенным вопрос о распределении принадлежащих ему активов, включая недвижимость и другое имущество. По данным New York Times, окончательный круг наследников может быть определен в ходе дальнейших юридических процедур.

Ранее Федеральный суд США обязал Минюст либо рассекретить часть документов по делу уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, включая имена предполагаемых соучастников, либо обосновать законность каждого редактирования материалов. 

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