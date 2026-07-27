NYT: уроженка Белоруссии может получить часть наследства Джеффри Эпштейна

Уроженка Белоруссии Карина Шуляк может получить значительную часть наследства скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета New York Times, опубликовавшая материал о возможных претендентах на его состояние.

По информации издания, знакомство Шуляк с Эпштейном состоялось, когда ей был 21 год. Отношения между ними продолжались около восьми лет, а после смерти финансиста женщина предпочла не появляться в публичном пространстве.

Как отмечает NYT, Шуляк никогда не заявляла, что стала жертвой Эпштейна, и не проходила по уголовным делам, связанным с обвинениями в его адрес. Кроме того, именно ей, по данным газеты, финансист позвонил из тюрьмы незадолго до своей смерти в 2019 году.

Джеффри Эпштейн обвинялся в создании схемы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. После его смерти остался нерешенным вопрос о распределении принадлежащих ему активов, включая недвижимость и другое имущество. По данным New York Times, окончательный круг наследников может быть определен в ходе дальнейших юридических процедур.

Ранее Федеральный суд США обязал Минюст либо рассекретить часть документов по делу уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, включая имена предполагаемых соучастников, либо обосновать законность каждого редактирования материалов.