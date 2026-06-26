Суд США обязал Минюст рассекретить имена соучастников Эпштейна

Федеральный суд США обязал Минюст либо рассекретить часть документов по делу уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, включая имена предполагаемых соучастников, либо обосновать законность каждого редактирования материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Согласно данным суда, американский Минюст до 2 июля должен опубликовать восемь писем с именами отправителей и получателей и два документа с именами предполагаемых соучастников. Помимо этого, должны быть рассекречены исходные заметки ФБР по четырем отчетам и иностранные материалы, относящиеся к делу скандального финансиста.

В случае, если требование не будет выполнено, министерство юстиции должно предоставить суду обоснованные причины, указывающие на то, почему материалы должны оставаться засекреченными. Также ведомство должно опубликовать в федеральном реестре журнал всех редакций материалов и обновлять его при каждой новой публикации файлов Эпштейна.

Напомним, в марте этого года жертвы преступлений Джеффри Эпштейна подали иск против Минюста США и компании Google в связи с разглашением их данных при публикации файлов из дела финансиста. Пострадавшие требовали немедленно и окончательно удалить их данные и выплатить в качестве морального ущерба по тысяче долларов каждому.