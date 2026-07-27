От сводок Левитана до онлайн-карты: ТАСС и «Звезда» запустили новый медиапроект

В полдень медиахолдинг «Красная Звезда» и информагентство ТАСС запустили совместный медиапроект «Сводки Совинформбюро». Все как 85 лет назад - новости с передовой, продвижение войск, освобождение городов и сел. Только если раньше их зачитывал по радио Юрий Левитан, сегодня они будут доступны в электронной версии. Детали проекта раскрыли на пресс-конференции.

Как рассказал президент медиахолдинга «Красная Звезда» Михаил Полусмак, в рамках проекта в выпусках программы «Военная приемка» будут публиковаться эксклюзивные интервью и мнения военных экспертов. Поэтому контент будет несколько шире, чем просто новостной.

Вернуться к истории и возродить «Сводки Совинформбюро» - идея ТАСС. Сотрудничество «Звезде» предложил гендиректор информагентства Андрей Кондрашов. От задумки до реализации проекта прошло около месяца. И несмотря на официальный запуск сегодня, новости публикуют уже несколько дней - здесь можно увидеть все, что касается спецоперации.

«Холдинг "Звезда" не просто откликнулся на наше предложение, а завалил своими идеями. Мы объединяем два наших огромных ресурса. Со стороны ТАСС - это огромнейшая аудитория, в том числе и зарубежная. В распоряжении "Звезды" находится весь массив официальной информации Министерства обороны и не только новостного характера, но и экспертного», - отметил Кондрашов.

Благодаря новому проекту еще больше зрителей будут узнавать правду максимально оперативно. «Совинформбюро» объединит материалы, связанные с историей Великой Отечественной войны и реалиями спецоперации. Перед ТАСС и «Звездой» стоит задача противостоять гибридной войне, которую развязал Запад против России. Корреспондентов ТАСС и ТРК Звезда объединяет то ,что они являются первоисточниками информации. Особенно с линии боевого соприкосновения - честно, оперативно и ежедневно.

Чтобы найти «Сводки Совинформбюро» нужно открыть сайт ТАСС и с главной страницы перейти на нужную вкладку. В дизайне старались отразить историческую связь - названия советских газет «Красная Звезда» и «ТАСС. Вестник Союзной информации».

Здесь и актуальная карта продвижения российской армии. Данные обновляются круглосуточно. В Запорожской области группировки «Днепр» и «Восток» теснят украинские формирования в Орехове. В Днепропетровской области подходят к Покровскому. А в ДНР группировка «Центр» на днях освободила город Белицкое, что открывает путь на Доброполье. «Южная» группировка отбросила формирования киевского режима дальше от Константиновки. Впереди - Славянск и Кроматорск. «Запад» ведет бои за Купянском. А «Север» расширяет зону безопасности в Сумской и Харьковской областях.

На всех направлениях спецоперации бок о бок с российскими бойцами работают военные корреспонденты «Звезды» и информационного агентства ТАСС. Так же с передовой новости передавались и в Великую Отечественную. Советское информационное бюро создали на третий день войны - 24 июня 1941-го. К работе привлекли выдающихся писателей, публицистов и журналистов.

Как рассказал заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков, учитывая то, что «Красная звезда» была органом Наркомата обороны и имела военных корреспондентов на всех фронтах - это был настоящий кладезь информации. Константин Симонов, Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Борис Полевой - они сообщали в Москву о продвижении Красной армии. Совинформбюро собирало всю информацию воедино. Сводку клали на стол Сталину. Он мог внести правки. И только тогда по телеграфу текст передавали в Свердловск, откуда из секретной радиостудии работал диктор Юрий Левитан.

Сводку от Советского Информбюро Юрию Левитану приносили несколько раз в день - зачастую утром и вечером. У диктора было время, чтобы прочитать текст, расставить акценты. В нужное время – выход в эфир, который начинался словами «Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!». Спустя 85 лет «Сводки Совинформбюро» будут рассказывать о новых вооружениях, новинках ВПК, поддержке военнослужащих, а также об историях героев спецоперации и их подвигах. Как отмечает начальник Главного штаба Юнармии Владислав Головин, благодаря ТАСС и холдингу «Звезда» противодействие фейкам будет сильным и уверенным.

Самая актуальная сегодня тема - это формирование информационного фронта, уверенного точно так же, как участники специальной военной операции. Бойцы непосредственно стоят на страже фронта, на страже наших границ, отодвигая противника все дальше. Проект станет подспорьем для работы российских дипломатов и зарубежных представительств во многих странах. Об этом говорит посол по особым поручениям МИД России. По словам Родиона Мирошника, информационный продукт будет востребован и за пределами страны.

В перспективе «Сводки Совинформбюро» будут публиковать советские плакаты - «Окна ТАСС». И песни Великой Отечественной и современных авторов, которые посвящены российским бойцам.

Ранее Гендиректор ТАСС Кондрашов назвал главные цели проекта «Сводки Совинформбюро».

С материалами медиапроекта можно ознакомиться по ссылке.