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Гендиректор ТАСС Кондрашов назвал главные цели проекта «Сводки Совинформбюро»

Проект расскажет о новых вооружениях, новинках ВПК, поддержке военнослужащих, а также об историях героев спецоперации и их подвигах.
Тимур Юсупов 27-07-2026 18:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Медиахолдинг «Красная звезда», куда входит Zvezdanews, и агентство ТАСС запустили совместный проект «Сводки Совинформбюро». Он включает материалы, связанные с историей Великой Отечественной войны и событиями спецоперации. Одна из целей проекта - противодействие западной пропаганде и дезинформации.

Сегодня, как и 85 лет назад, когда было создано Совинформбюро, «Звезда» и ТАСС вновь находятся на передовой информационного фронта. Тогда в его сводках публиковались сообщения и материалы о положении на фронтах, работе тыла и партизанском движении. Презентация же нового совместного проекта прошла в здании ТАСС. Как отметил президент нашего медиахолдинга Михаил Полусмак, «Сводки» позволят людям оперативнее узнавать правду о событиях в зоне СВО.

«Что объединяет корреспондентов ТАСС и ТРК "Звезда"? Они являются первоисточниками информации. Особенно с линии боевого соприкосновения. Честно, оперативно и ежедневно. Прямо сейчас там находятся наши военкоры - Кольцов, Желтиков, Адрианов-Зайцев, Иден, Ткачук, Шрадер, Игорь Завидей. Ребята ежедневно делают десятки сюжетов для нашего эфира. И сейчас мы рады, что ТАСС предоставил возможность и площадку, чтобы еще больше зрителей узнало правду как можно быстрее и оперативно», - сказал Полусмак.

В рамках такого большого и нужного проекта будут публиковаться выпуски «Военной приемки», эксклюзивные интервью и комментарии экспертов, а не только новостной контент. Глава холдинга поблагодарил команду ТАСС за то, что информагентство пригласило «Звезду» принять участие в проекте, и выразил уверенность, что вместе все заданные цели будут достигнуты.

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов в свою очередь обозначил главные цели нового проекта - рассказать о новых вооружениях, новинках ВПК, поддержке военнослужащих, а также об историях героев спецоперации и их подвигах.

«Холдинг "Звезда" не просто откликнулся на наше предложение, а завалил своими идеями. Мы объединяем два наших огромных ресурса. Со стороны ТАСС это огромнейшая аудитория, в том числе и зарубежная. У нас больше 200 договоров с иностранными СМИ. В распоряжении холдинга "Звезда" находится весь массив официальной информации Министерства обороны, и не только новостного характера, но и экспертного. Это нужно все объединять. И объединять с перекличкой времен, со взглядом на нашу историю, которая у нас, безусловно, общая. И Совинформбюро - это тоже все наше общее», - подчеркнул Кондрашов.

Ранее генеральный директор ТАСС назвал проект «Сводки Совинформбюро» современным мультимедийным щитом и мечом в гибридной войне, которая развязана против России. По его словам, задача ТАСС и «Красной звезды» - это противостояние этой войне и формирование образа защитника и профессионала.

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