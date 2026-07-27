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ВКС России разнесли автомобильный мост в Сумской области

Удар нанесен по мосту в районе населенного пункта Уланово. Четыре авиабомбы полностью разрушили активно использовавшийся боевиками объект.
27-07-2026 13:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении автомобильного моста через реку Локня. Это сделали ВКС России. 

Уточняется, что мост находился в районе населенного пункта Уланово на территории Сумской области. Летчики применили четыре осколочно-фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Полное разрушение цели было подтверждено в реальном времени средствами объективного контроля. Лишившись моста, противник был вынужден искать объездные пути, что существенно нарушило его логистические возможности в этом районе.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боев за Коммунаровку в Днепропетровской области. Этот населенный пункт освободили штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #Авиабомбы #логистика #сумская область #автомобильный мост #УМПК #Локня #Уланово
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