Минобороны России сообщило об уничтожении автомобильного моста через реку Локня. Это сделали ВКС России.

Уточняется, что мост находился в районе населенного пункта Уланово на территории Сумской области. Летчики применили четыре осколочно-фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Полное разрушение цели было подтверждено в реальном времени средствами объективного контроля. Лишившись моста, противник был вынужден искать объездные пути, что существенно нарушило его логистические возможности в этом районе.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боев за Коммунаровку в Днепропетровской области. Этот населенный пункт освободили штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.