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Эксперт предположил, что встреча Путина и Белоусова носила деловой характер

Юрий Кнутов подчеркнул, что встречи с рабочим настроем между Верховным главнокомандующим и министром обороны необходимы даже в такие праздничные даты, как День ВМФ.
Тимур Шерзад 27-07-2026 17:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со Zvezdanews предположил, что в ходе встречи, которую провели Владимир Путин и Андрей Белоусов в День ВМФ, шел деловой и конструктивный разговор, обсуждались стоящие перед Вооруженными силами задачи.

«Подобного рода встречи - они необходимы даже в праздничный день. И даже тогда, когда мы вроде бы должны говорить о достижениях, обращаем внимание и на проблемы, на узкие какие-то места, которые нужно расширить», - сказал Кнутов. 

Напомним, вчера в ходе встречи с военнослужащими ВМФ Путин сказал, что Белоусов в тот же день докладывал ему о подготовленных документах. Президент охарактеризовал этот пласт работы в интересах государства как огромный. Глава государства уточнил, что он обсуждал с министром обороны финансовые, организационные и международные вопросы.

Судя по всему, заметил эксперт, были затронуты и вопросы Военно-морского флота. Также среди своих предположений он назвал противовоздушную оборону, в частности, защиту от беспилотной авиации объектов в глубоком тылу. 

Помимо этого, Кнутов отметил, что такие встречи важны тем, что там могут быть поставлены задачи не только на ближайшие дни, но и на далекую перспективу.

#День ВМФ #финансы #Владимир Путин #планирование #Юрий Кнутов #наш эксклюзив #встреча #Андрей Белоусов #Международные вопросы
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