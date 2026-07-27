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Путин: Россия добьется целей СВО и отстоит свой суверенитет

По словам президента, прошедшие пять лет были сложными и крайне ответственными для всей страны.
Тимур Юсупов 27-07-2026 15:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что наша страна добьется своих целей, в том числе на полях специальной военной операции. Об этом глава государства заявил в ходе встречи в связи с предстоящим завершением полномочий Государственной думы восьмого созыва.

По словам лидера РФ, прошедшие пять лет, а именно столько составил последний период депутатства российских парламентеров, были сложными и крайне ответственными для всей страны.

«Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение - так оно и есть. Когда в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», - подчеркнул Путин.

Глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за эффективную совместную работу по укреплению суверенитета России и защите ее национальных интересов. Как отметил Путин, сегодня наша страна продолжает отстаивать свою безопасность и независимость, а также правду и справедливость.

«За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей. И вместе сделаем все для победы. Для России», - заявил лидер страны.

Также президент РФ заявил, что народ России никогда не получится сломить. По его словам, российское общество ответило внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну.

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