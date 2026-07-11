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Россиянка впервые за 10 лет стала чемпионкой юниорского Уимблдона
11-07-2026 18:06
© Фото: Sport Psnewz, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Россиянка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона.
#Спорт
#теннис
#анна пушкарева
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