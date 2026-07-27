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WP рассказала об омраченной раком жизни Байдена после президентства

Газета отметила, что дни бывшего американского лидера посвящены лечению, семье и усилиям по формированию своего наследия.
Вероника Левшина 27-07-2026 15:44
© Фото: IMAGO, CNP, Mediapunch, Global Look Press

Рак сильно ослабил 83-летнего бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на окружение экс-главы.

Байден вращается в узком кругу родственников, старых друзей и давних помощников, отметила газета. Его дни посвящены лечению, семье и усилиям по формированию своего наследия.

«Лечение, по-видимому, помогает. Но болезнь и последствия ее лечения сделали его заметно ослабленным», - заявили источники.

Окружение Байдена описывает его жизнь после президентства как омраченную болезнью. По их словам, осенью будет сложнее скрывать свою слабость, когда экс-президент начнет продвижение мемуаров, публикация которых запланирована на 17 ноября.

Ранее газета New York Post писала, что Байден снова потерялся на сцене и не мог найти выход. Инцидент произошел на гала-вечере Демократической партии.

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