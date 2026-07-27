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Путин: народ России никогда не получится сломить

По словам лидера российского государства, прошедшие пять лет были сложными и крайне ответственными для истории нашей страны.
Вероника Левшина 27-07-2026 14:46
© Фото: Alexander Kazakov, Russian Govern, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Прошедшие пять лет были сложными и крайне ответственными для истории нашей страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.

«Народ России никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет!» - подчеркнул лидер российского государства.

По словам Путина, весь российский народ поддерживает участников специальной военной операции. Также страна готова сделать все для победы и достижения своих целей.

Президент уточнил, что Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду. Российский народ ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну, отметил он.

Также глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за совместную работу на благо России и заявил, что они полностью оправдали высокий статус народных представителей.

Ранее Владимир Путин заявил, что такого ледокольного флота, как у России, больше нет ни у одной страны мира. По его словам, у Москвы есть все возможности для защиты своих интересов.

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