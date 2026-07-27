Два человека погибли при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону

Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги», - написал он в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, различные ранения получили еще пятеро мирных жителей. Двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, один из них - подросток.

В Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах зафиксированы разрушения после атаки БПЛА. В зданиях коммерческой организации, социального учреждения, а также в жилых домах выбиты стекла.

Кроме того, возникло несколько очагов пожаров, в том числе загорелись автомобили. Спасателям удалось потушить возгорания, площадь одного из них составила около 400 квадратных метров. Кроме того, Слюсарь предупредил, что в данный момент происходит отражение воздушной атаки в Таганроге.

Напомним, 25 июля украинские боевики атаковали турбазы под Мелитополем в Запорожской области. В результате погибли 12 человек, среди них - четверо детей.