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Два человека погибли при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону

Еще пятеро пострадали в результате налета БПЛА на город.
Константин Денисов 27-07-2026 06:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги», - написал он в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, различные ранения получили еще пятеро мирных жителей. Двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, один из них - подросток.

В Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах зафиксированы разрушения после атаки БПЛА. В зданиях коммерческой организации, социального учреждения, а также в жилых домах выбиты стекла.

Кроме того, возникло несколько очагов пожаров, в том числе загорелись автомобили. Спасателям удалось потушить возгорания, площадь одного из них составила около 400 квадратных метров. Кроме того, Слюсарь предупредил, что в данный момент происходит отражение воздушной атаки в Таганроге.

Напомним, 25 июля украинские боевики атаковали турбазы под Мелитополем в Запорожской области. В результате погибли 12 человек, среди них - четверо детей.

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