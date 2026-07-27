Встречи ветеранов и молодежи в честь Дня ВМФ прошли по всей России

По всей России в рамках акции «Служу Отечеству» прошли встречи ветеранов и молодежи. Они были приурочены к Дню Военно-морского флота. Об этом сообщил фонд «Защитники Отечества».

«Мы видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у молодежи», - заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, а также глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Акция проводилась фондом совместно с обществом «Знание». Его директор Георгий Будный заметил, что такие уроки - это передача эстафеты мужества. Он добавил, что хочет, чтобы каждый юный житель страны проникся уважением к морской славе Отечества. Служение Родине начинается с любви к ее героям, а также со знания своей истории, подчеркнул Будный.

Отмечено, что особенно яркими и насыщенными получились встречи в городах, где расположены военно-морские базы России. Например, в Севастополе со школьниками встретились офицер Черноморского флота Егор Тимофеев и ветеран СВО спортсмен-паралимпиец Евгений Колмогоров. Лекторы общества «Знание» рассказали ребятам об истории праздника морской славы России, начало которому положил еще Петр I, и вот уже три столетия этот день подчеркивает особую роль флота в обороне южных рубежей страны.

«День ВМФ - это не просто праздник для моряков и офицеров, это дань уважения всем тем, кто служит на морских просторах, охраняет границы нашей страны. Мы говорили о подвигах Корнилова, Ушакова, Нахимова и всех тех, кто в разные исторические периоды защищал нашу Родину. Уверен, что подрастающее поколение бережно сохранит великую историю нашей страны», - сказал Колмогоров.

В Краснодарском крае лектор общества «Знание» офицер запаса Военно-морского флота Геннадий Гасанов провел интеллектуальную разминку «Курс на победу!» для участников молодежного забега. Мероприятие прошло на городской набережной Новороссийска рядом с крейсером-музеем «Михаил Кутузов». Участникам предложили проверить знания об истории российского флота, традициях празднования Дня ВМФ, знаменитых морских победах и боевом пути крейсера «Михаил Кутузов».

«Для меня, как для офицера запаса Военно-морского флота, особенно важно, чтобы молодежь не только знала основные страницы истории российского флота, но и понимала, какие качества стоят за его победами. Моряка и спортсмена объединяют дисциплина, выносливость, ответственность и умение действовать в команде. Подготовка к победе начинается не только с физической силы, но и со знания истории своей страны», - отметил Гасанов.

В Омской области к праздничной дате в детском оздоровительном лагере имени Гагарина для юнармейцев прошла тематическая встреча с ветераном специальной военной операции Сергеем Палецким. Он рассказал об истории основания морской авиации ВМФ России, своем боевом опыте в зоне СВО, а также уделил внимание важности начальной военной подготовки в школе. В рамках встречи инструктор по начальной военной подготовке военно-спортивного патриотического центра «Характер» Максим Радченко провел мастер-класс по тактической медицине. Ребята на практике увидели, какие современные средства и приемы используются для эвакуации и оказания помощи в боевых условиях.

Об истории флота в России костромской молодежи рассказал ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, медалей «За отвагу» и «За боевые отличия» Рафаэль Ворон.

В Запорожской области встречу героев СВО со школьниками провела начальник отдела воспитательной работы Центра «ВОИН» Татьяна Старостина. В ходе встречи координатор «Волонтерской роты» по историческим регионам Анастасия Золотова организовала эстафету. Ребята плели морские узлы на скорость и проходили полосу препятствий с использованием спасательного круга.

В Архангельской области на площадке Северного морского музея состоялся показ документального фильма «Соловецкая школа юнг».

Акцию «Служу Отечеству» третий год подряд в рамках летней оздоровительной кампании совместно проводят Государственный фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание». Мероприятия акции в течение лета проходят во всех регионах страны. Завершится акция форумом «Вместе победим!», который состоится в конце августа в Москве.

Государственный фонд «Защитники Отечества» особое внимание в своей работе уделяет вовлечению ветеранов в патриотическое воспитание детей и молодежи. Более 7 000 ветеранов приняли участие в уроках мужества в школах, ссузах и вузах в 2025 году. Почти 300 из них стали лекторами Российского общества «Знание».