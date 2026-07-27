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Российские войска поразили объекты Никопольского завода стальных труб

На базе завода хранилось вооружение для украинских боевиков, а также осуществлялось восстановление военной техники. После удара на территории предприятия возник пожар.
Тимур Шерзад 27-07-2026 11:28
© Фото: ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли удар по складским, а также производственным объектам Никопольского завода стальных труб. Об этом сообщил источник Zvezdanews

Отмечено, что завод находится на территории Днепропетровской области. Там противник организовал хранение вооружений для украинских боевиков. Отмечено, что предприятие вовлечено в систему снабжения ВСУ. 

Источник добавил, что также на территории завода было организовано восстановление военной техники. Он поделился и координатами пораженного объекта - 47.584305, 34.349705. 

Уточняется, что после того, как российские войска нанесли удар, на объектах завода стальных труб возник пожар.

Российские войска наносят удары по логистическо-производственным цепочкам неприятеля. Так, в той же Днепропетровской области поражен завод «Интерформ», производящий беспилотники. Это было сделано при помощи беспилотных летательных аппаратов.

#ВС РФ #Украина #спецоперация #удары #Промышленность #хранение #Днепропетровская область #Киевский режим #Восстановление техники #Никопольский трубный завод
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