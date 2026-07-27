Российские войска поразили объекты Никопольского завода стальных труб

Вооруженные силы России нанесли удар по складским, а также производственным объектам Никопольского завода стальных труб. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Отмечено, что завод находится на территории Днепропетровской области. Там противник организовал хранение вооружений для украинских боевиков. Отмечено, что предприятие вовлечено в систему снабжения ВСУ.

Источник добавил, что также на территории завода было организовано восстановление военной техники. Он поделился и координатами пораженного объекта - 47.584305, 34.349705.

Уточняется, что после того, как российские войска нанесли удар, на объектах завода стальных труб возник пожар.

Российские войска наносят удары по логистическо-производственным цепочкам неприятеля. Так, в той же Днепропетровской области поражен завод «Интерформ», производящий беспилотники. Это было сделано при помощи беспилотных летательных аппаратов.