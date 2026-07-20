В курском парке «Патриот» появилась аллея погибших военкоров

В Курске в парке «Патриот» появилась аллея военкоров, которые, рискуя собой, освещали события на фронте и погибли при исполнении профессионального долга. Там посадили 15 декоративных яблонь.

Одна из них посвящена военному корреспонденту Первого канала Анне Прокофьевой - машина съемочной группы подорвалась на украинской мине в Курской области. Другое дерево носит имя Юлии Кузнецовой. Главный редактор «Народной газеты» погибла от атаки украинского дрона - он протаранил ее автомобиль.

В открытии аллеи принял участие и Герой России, журналист Евгений Поддубный. Он встретился с бойцами бригады «БАРС-Курск» и предложил усовершенствовать систему оповещения жителей об угрозах атак противника.

Поддубный обратил внимание на то, что сейчас в приграничье большое количество людей пользуются любительскими радиостанциями. Они позволяют организовать связь, когда телефон не работает. Поддубный предложил организовать при помощи радиосвязи оповещение населения относительно беспилотной опасности или ракетной опасности, чтобы люди вовремя могли уходить в укрытия.

Ранее сообщалось, что у Музея Победы посадили деревья в рамках акции «Сад памяти». В ней приняли участие представители федеральных органов власти и волонтерских организаций, общественные деятели и амбассадоры проекта, ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации и потомки полководцев Победы.