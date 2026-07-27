Метеоролог: конец июля порадует москвичей солнечной теплой погодой

Конец июля и начало августа порадует москвичей солнечной теплой погодой. Об этом Zvezdanews сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

«Во вторник, 28-го числа, ночью будет переменная облачность без осадков, днем - местами кратковременный дождь, но он будет небольшой - не более трех миллиметров осадков за 12 часов. Температура остается относительно высокой и ночью, и днем. И это радует. Минимальная в Москве во вторник будет 15-17 градусов, дневная температура составит 25-27. По-моему, лучше ничего и придумать нельзя», - сказала Позднякова.

Эксперт отметила, что самой ненастной будет среда, 29-го числа, потому что погода станет более облачная и местами пройдет кратковременный дождь. Может выпасть до 10 миллиметров осадков за 12 часов.

«Это скажется на ночной температуре. Она будет чуть ниже 14-16 в Москве. Дневная температура составит 21-23 градуса. Ветер станет меняться с юго-западного на западный, но сильным не будет. 30-го числа, в четверг, мы будем уже в тылу высотной ложбины», - отметила собеседница телеканала.

По словам Поздняковой, сильных дождей в тылу высотной ложбины не выпадает. Местами в четверг сохранится кратковременный дождь. Ночь останется теплой - в пределах 14-16 градусов, а дневная температура составит 21-23 градуса. Ветер сменит уже направление на северо-западное.

«В пятницу погода будет переменная, облачная, без осадков. В субботу дневная температура составит 21-26, а воскресенье 23-28 градусов. Конец июля и начало августа порадуют нас солнечной теплой погодой», - подытожила метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что теплых дней в июле осталось всего два - предстоящие вторник и пятница, 28 и 31 июля.