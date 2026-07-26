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Синоптик предупредил, что у июля осталось два теплых дня в Москве

Последний день месяца станет самым теплым.
Виктория Стравинская 26-07-2026 08:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Теплых дней в июле осталось всего два – предстоящие вторник и пятница. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Другие дни будут менее теплыми. В Москву и регион придут дожди и грозы. Так, в воскресенье в столице температура воздуха не превысит +20…+22 градусов.

В первый день рабочей недели москвичам не избежать дождей. Температура упадет еще ниже – днем будет около +20 градусов.

Погода порадует жителей столицы во вторник. Несмотря на сохранявшуюся вероятность дождей с локальными грозами, температура воздуха поднимется до +24…+26 градусов.

В ночь на среду Москву накроет холодный атмосферный фронт. Будет еще холоднее – максимум +18…+20 градусов. То же самое будет и в четверг.

Однако в последний день уходящего месяца погода вновь порадует теплом. По-прежнему остается вероятность кратковременных дождей, но днем температура составит +24…+26 градусов.

Ранее в разговоре с Zvezdanews метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила, что на следующей неделе столицу накроют дожди. С ее слов, все последующие дни, практически до конца месяца, погода будет облачная с прояснениями.

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