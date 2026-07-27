МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-нардеп Украины: никакой альтернативы насильственной мобилизации у Киева нет

Владимир Зеленский поставил невыполнимую задачу перед новым руководством минобороны.
Константин Денисов 27-07-2026 11:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Несмотря на поставленную Владимиром Зеленским задачу перед новым руководством украинского минобороны по изменению подхода к мобилизации, она является невыполнимой. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, единственное, что может сделать киевский режим, - это ужесточить уже существующие правила. Например, власти рассмотрят снижение возраста подлежащих мобилизации до 23 лет или сокращение количества оснований для брони.

«Никто не знает, как его изменить, потому что на самом деле никакой альтернативы насильственной мобилизации у них нет. Потеряно самое главное - доверие между обществом и властью, и любые инициативы власти изменить подходы к мобилизации не увенчаются успехом. И к армии тоже, кстати, когда периодически возникают публичные скандалы в отношении беспредела в подразделениях ВСУ, когда в публичной сфере появляются сюжеты о том, как расстреливают гражданских людей, солдат и так далее, можно себе представить, что там творится на самом деле. Поэтому я думаю, что ничего другого они не придумают, будут продолжать насильственную мобилизацию, будут нарушать права людей, будут люди проходить вот все эти процедуры унижения на улицах городов, потому что это обязательство Украины перед западными партнерами - обеспечить фронт живой силой», - сказал эксперт.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил о том, что народное недовольство мобилизацией набирает обороты и бунт во Львове может стать лишь началом цепи подобных событий.

 

#Украина #ВСУ #Запад #Владимир Зеленский #насилие #наш эксклюзив #возраст #партнеры #мобилизация #бронь #реформы
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 