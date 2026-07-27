Экс-нардеп Украины: никакой альтернативы насильственной мобилизации у Киева нет

Несмотря на поставленную Владимиром Зеленским задачу перед новым руководством украинского минобороны по изменению подхода к мобилизации, она является невыполнимой. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, единственное, что может сделать киевский режим, - это ужесточить уже существующие правила. Например, власти рассмотрят снижение возраста подлежащих мобилизации до 23 лет или сокращение количества оснований для брони.

«Никто не знает, как его изменить, потому что на самом деле никакой альтернативы насильственной мобилизации у них нет. Потеряно самое главное - доверие между обществом и властью, и любые инициативы власти изменить подходы к мобилизации не увенчаются успехом. И к армии тоже, кстати, когда периодически возникают публичные скандалы в отношении беспредела в подразделениях ВСУ, когда в публичной сфере появляются сюжеты о том, как расстреливают гражданских людей, солдат и так далее, можно себе представить, что там творится на самом деле. Поэтому я думаю, что ничего другого они не придумают, будут продолжать насильственную мобилизацию, будут нарушать права людей, будут люди проходить вот все эти процедуры унижения на улицах городов, потому что это обязательство Украины перед западными партнерами - обеспечить фронт живой силой», - сказал эксперт.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил о том, что народное недовольство мобилизацией набирает обороты и бунт во Львове может стать лишь началом цепи подобных событий.