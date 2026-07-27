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Захарова назвала власти Литвы «повелителями мух» после новых условий для россиян

Мария Захарова вспомнила сцену из «Повелителя мух» с поклонением свиной голове, комментируя ужесточение въезда россиянам в Литву.
Анна Касаткина 27-07-2026 10:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела аналогию с романом Уильяма Голдинга «Повелитель мух», комментируя новые правила въезда в Литву для ряда россиян. Она отметила, что власти «натовских режимов» превратились в настоящих зверей.

«В романе-антиутопии Уильяма Голдинга "Повелитель мух" есть сцена, описывающая ритуал поклонения свиной голове, насажденной на кол. Вот и власти всех этих подхрюкивающих натовских режимов чувствуют себя повелителями мух, слетающимися на тухлую свиную голову. Все это и приводит к озверению, которое стало настоящей сутью "светочей демократии". Без знаний, без веры, движимые ложными ценностями, они, как и в романе, превратились в настоящих зверей», - сказала она в комментарии Zvezdanews.

Ранее стало известно, что граждан России и Белоруссии, въезжающих в Литву для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта, обяжут ставить подпись под документом с осуждением действий РФ на Украине. Об этом сообщил литовский МИД агентству BNS. Уточняется, что в случае отказа подписать документ «путь в Литву будет закрыт».

 

 

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