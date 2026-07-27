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FT: ЕС может пересмотреть механизм санкций против России из-за вето Греции

Афины блокируют очередной пакет ограничений против РФ.
Константин Денисов 27-07-2026 10:54
© Фото: McPHOTOM. Gann, via www.imago-i, Global Look Press

В ЕС хотят пересмотреть действующий механизм введения санкций против России. Об этом сообщает Financial Times.

Причиной стало вето Греции на очередной пакет антироссийских санкций. Напомним, Афины не согласовали новые ограничения, добившись исключения для своей компании Dynagas.

В Греции потребовали, чтобы ее судам разрешили транспортировать российский сжиженный газ в другие страны, не входящие в Евросоюз. По словам властей, запрет на эти действия окажет негативное влияние не на российскую экономику, а на саму компанию.

Согласно предлагаемой новой схеме, страны ЕС смогут вводить санкции тематическими блоками или в индивидуальном порядке. 23 июля послы Евросоюза утвердили 21-й пакет антироссийских ограничений в сокращенном варианте.

Ранее Испания сообщила о проблемах поставок российских вертолетов Ка-32, предназначенных для тушения лесных пожаров, из-за санкций в отношении АО «Камов». Кроме того, Европейским агентством по авиационной безопасности было приостановлено действие сертификата летной годности российских воздушных судов.

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