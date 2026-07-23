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Послы ЕС утвердили сокращенный пакет санкций против России

Греция была главным препятствием для утверждения очередного пакета европейских санкций.
Виктория Стравинская 23-07-2026 11:44
© Фото: IMAGO, dts, Nachrichtenagentur, Global Look Press

Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций, куда не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). До конца дня ограничительные меры будут окончательно утверждены. Об этом сообщил журналистам один из европейских дипломатов в Брюсселе.

По словам источника, главный оператор морских перевозок СПГ в Евросоюз - Греция. Эта страна сможет продолжать доставку российского газа в третьи страны.
 
По информации портала Euractiv, закрытое заседание послов, которое состоялось в среду, прошло в крайне напряженной обстановке. Греция была главным препятствием для утверждения нового пакета санкций.
 
Тот вариант, который сейчас еще обсуждается, предусматривает предоставление продлеваемого на один год исключения, которое позволит компаниям транспортировать российский СПГ в третьи страны. Также он должен позволить ежегодно пересматривать и вводить 12-месячный мораторий на любые корректировки потолка цен на нефть.

Ранее Politico сообщало, что у Евросоюза закончились идеи для 21-го пакета санкций против России. Тогда не было соглашений, которые сдвинули бы процесс принятия мер.

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