Врач назвала главную опасность бессимптомного диабета

Сахарный диабет может долгое время развиваться без выраженных симптомов, особенно у людей с избыточным весом и ожирением. Об этом рассказала RT врач-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Мария Молоткова.

По ее словам, человек может чувствовать себя хорошо и не подозревать, что уровень глюкозы в крови уже длительное время остается повышенным. Врач подчеркнула, что не стоит ждать появления классических признаков диабета. Поводом для обследования уже является наличие факторов риска, даже при отсутствии каких-либо жалоб.

«Если у человека есть ожирение, особенно в тяжелой форме, а также если повышено артериальное давление, есть нарушения липидного обмена или были случаи выявления диабета у близких родственников, важно регулярно контролировать уровень глюкозы в крови, даже если никаких жалоб нет», - отметила Молоткова.

Эндокринолог предупредила, что бессимптомное течение заболевания особенно опасно, поскольку осложнения могут развиваться еще до постановки диагноза. Диабет способен постепенно поражать сосуды, почки, органы зрения и нервную систему, поэтому своевременное выявление болезни играет ключевую роль.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева рассказала, что шесть миллионов человек в России не знают о том, что они больны сахарным диабетом. По ее словам, в настоящее время основные усилия медиков направлены на профилактику и раннюю диагностику заболевания.