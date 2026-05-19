Эксперт: в России шесть миллионов человек не знают, что у них диабет

Шесть миллионов человек в России не знают о том, что они больны сахарным диабетом. Об этом рассказала журналистам директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

«Почти шесть миллионов человек в России, зарегистрированных сейчас с диагнозом "сахарный диабет", и они, по нашим подсчетам, составляют половину той армии пациентов, в которой остальные даже не догадывается о том, что они больны», - сообщила Мокрышева во время пресс-конференции.

По ее словам, в настоящее время основные усилия медиков направлены на профилактику и раннюю диагностику заболевания. Кроме того, Мокрышева рассказала о трех миллионах человек с ожирением, которые могут пополнить ряды диабетиков.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России заявил, что россияне с ожирением могут получить хирургическую помощь по ОМС.