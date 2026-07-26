МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили в Киеве завод, выпускающий по тысячи дронов в месяц

На объекте работали специалисты украинско-американской компании.
26-07-2026 09:31
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency/Архивное фото

ВС РФ ударили по местам сборки и хранения БПЛА в Киеве, где ежемесячно производили около тысячи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации российского оборонного ведомства, на объекте работали специалисты украинско-американской компании. Там производили БПЛА различного типа, в том числе ударные AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удар по промышленному предприятию «Смарт интеллиджент систем» в Киеве. На этом объекте производили беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним, в том числе корпуса, электронные компоненты для бесплотников большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы. 

Ранее сообщалось, что Армия России ударила по предприятиям ВПК Украины в Киеве. На предприятии производили, собирали и хранили беспилотники различного назначения. Там же делали комплектующие к вражеским БПЛА.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Украина #беспилотники #Киев #спецоперация #удар #места сборки бпла #украинско-американская компания
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 