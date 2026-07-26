ВС РФ поразили в Киеве завод, выпускающий по тысячи дронов в месяц

ВС РФ ударили по местам сборки и хранения БПЛА в Киеве, где ежемесячно производили около тысячи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации российского оборонного ведомства, на объекте работали специалисты украинско-американской компании. Там производили БПЛА различного типа, в том числе ударные AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удар по промышленному предприятию «Смарт интеллиджент систем» в Киеве. На этом объекте производили беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним, в том числе корпуса, электронные компоненты для бесплотников большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы.

Ранее сообщалось, что Армия России ударила по предприятиям ВПК Украины в Киеве. На предприятии производили, собирали и хранили беспилотники различного назначения. Там же делали комплектующие к вражеским БПЛА.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.