В России зарегистрируют уникальное устройство для лечения опухолей

В России в этом году зарегистрируют уникальную отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы при помощи ультразвуковых волн. Об этом сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве РФ.

«В настоящий момент регистрационное досье подано в Росздравнадзор. Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие ожидается до конца 2026 года», - говорится в сообщении.

В ФМБА уточнили, что ультразвуковая абляция - это новейший высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека. Он основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов.

Известно, что существует выраженная разница температур между опухолью и рядом расположенными тканями. Это позволяет гарантированно не повреждать здоровые ткани.

Разработка выполнена при помощи отечественных комплектующих. Локализация аппарата составляет более 90%.

Ранее стало известно, что врачи обнаружили положительные сдвиги в анализах первого пациента, получившего вакцину от меланомы. По словам научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, основные иммунологические анализы еще предстоят, но уже можно сделать первые позитивные выводы.

Первым пациентом, получившим новейшую российскую вакцину от рака, стал 60-летний житель Курской области, у которого диагностирована агрессивная форма рака кожи. Борьба с недугом шла пять лет с переменным успехом. Болезнь то отступала, то вновь возвращалась в более агрессивной форме.