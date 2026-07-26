МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России зарегистрируют уникальное устройство для лечения опухолей

Разработка выполнена с применением отечественных комплектующих, локализация аппарата составляет более 90%.
Дарья Ситникова 26-07-2026 07:17
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В России в этом году зарегистрируют уникальную отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы при помощи ультразвуковых волн. Об этом сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве РФ.

«В настоящий момент регистрационное досье подано в Росздравнадзор. Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие ожидается до конца 2026 года», - говорится в сообщении.

В ФМБА уточнили, что ультразвуковая абляция - это новейший высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека. Он основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов.

Известно, что существует выраженная разница температур между опухолью и рядом расположенными тканями. Это позволяет гарантированно не повреждать здоровые ткани.

Разработка выполнена при помощи отечественных комплектующих. Локализация аппарата составляет более 90%.

Ранее стало известно, что врачи обнаружили положительные сдвиги в анализах первого пациента, получившего вакцину от меланомы. По словам научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, основные иммунологические анализы еще предстоят, но уже можно сделать первые позитивные выводы.

Первым пациентом, получившим новейшую российскую вакцину от рака, стал 60-летний житель Курской области, у которого диагностирована агрессивная форма рака кожи. Борьба с недугом шла пять лет с переменным успехом. Болезнь то отступала, то вновь возвращалась в более агрессивной форме.

#Россия #в стране и мире #Лечение #ФМБА #разработка #опухоли #аппарат #ультразвуковые волны #высокотехнологичный метод
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 