Новейшая российская противораковая вакцина дала первые результаты

Врачи обнаружили положительные сдвиги в анализах первого пациента, получившего вакцину от меланомы. О ходе лечения журналистам рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. С его слов, основные иммунологические анализы еще предстоят, но уже можно сделать первые позитивные выводы.

«У пациента была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», - сказал Гинцбург РИА Новости.

Пациенту введут противоопухолевую вакцину еще десять раз, после чего оценят динамику лечения, уточнил Гинцбург. Сейчас за ним наблюдают врачи онкологического диспансера в Курской области, где проживает больной. Очередная терапия планируется в перерыве между майскими праздниками.

Напомним, первым пациентом, получившим новейшую российскую вакцину от рака, стал 60-летний житель Курской области, у которого диагностирована агрессивная форма рака кожи. Борьба с недугом шла пять лет с переменным успехом. Болезнь то отступала, то вновь возвращалась в более сложной форме.

Ранее ведущий сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, кандидат биологических наук Федор Лисицын рассказал о принципах действия вакцины. С его слов, введение определенной культуры матричных РНК модифицирует Т-клетки человеческого организма на персональную охоту за онкоклетками. Вакцина строго персонализированная, уточнил Лисицын.

Линейка российских противоопухолевых вакцин постепенно расширяется. Недавно врачи впервые ввели лекарство от рака кишечника. Колоректальный рак - это злокачественная опухоль, которую находят в прямой кишке или толстом кишечнике больного. Раньше ею страдали пожилые люди, но сейчас все чаще эту разновидность рака диагностируют более молодым. Для лечения отобраны 24 человека.