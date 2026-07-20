Киев может остаться без поддержки западных партнеров из-за предстоящих выборов в странах Европы. Об этом сообщает газета Die Welt.

Отмечается, что у киевского режима остается все меньше и меньше времени. Несмотря на применение дронов, Украина остается все такой же беззащитной перед российскими баллистическими ракетами.

Вместе с этим происходит раскол в «коалиции желающих». К слову, болгарский премьер Румен Радев отказался от участия в объединении, а власти Польши до сих пор не подтвердили свое присоединение к коалиции по противоракетной обороне. Помимо этого, приближаются уход президента Франции Эммануэля Макрона и окончание срока британского премьер-министра Кира Стармера.

Ранее сообщалось, что один из ближайших союзников Киева - Германия - отказалась принимать участие в учениях «коалиции желающих» в Польше. Немецкие власти посчитали, что масштаб планируемого мероприятия незначительный. Именно это повлияло на решение Берлина отказаться.