Из-за шторма в Ростовской области свыше 50 человек обратились к медикам

Более 50 человек обратились за медицинской помощью в результате непогоды в Ростовской области в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«На текущий момент в больницах остаются 11 человек, из них один ребенок, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий. Всего за медицинской помощью по области накануне обратился 51 человек. К сожалению, один человек погиб», - написал он в Telegram-канале.

Губернатор заверил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. По словам Слюсаря, медучреждения Ростовской области работают в штатном режиме. Они обеспечены резервными источниками энергии.

Электроснабжение ограничено в 102 населенных пунктах в 14 муниципалитетах. Устранением аварий заняты свыше 600 человек. Специалистам Ростовской области помогают их коллеги из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара. Работы ведутся круглосуточно.

Вслед за Ростовом-на-Дону, отметил Слюсарь, режим ЧС ввели в Волгодонском и Чертковском районах. В Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Азовском районах - режим «Повышенная готовность». В регионе наблюдаются перебои с водоснабжением. Без воды остаются более 42 тысяч жителей Ростовской области.

Ранее глава города Александр Скрябин сообщал о 28 пострадавших из-за шторма. На тот момент в Ростове-на-Дону было зафиксировано падение более 1 000 деревьев. При этом заявки продолжали поступать. В городе ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействовали 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники. Также участвовали 6 расчетов спасателей городской Поисково-спасательной службы, 3 расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов, 25 единиц спецтехники. Глава города пообещал информировать жителей о ликвидации последствий непогоды.

Накануне на Ростов-на-Дону обрушился мощный шторм. Из-за сильнейших порывов ветра без электричества остались жители нескольких районов города, а ливень и град превратили дороги в настоящие реки. Из-за непогоды задержались 89 поездов в Ростовской области. Ураганный ветер и сильный дождь привели к отключению тяговой подстанции автоматических устройств регулирования поездов.