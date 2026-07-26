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Число пострадавших из-за шторма в Ростове выросло до 28

По сообщению главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, в городе введен режим ЧС.
Сергей Дьячкин 26-07-2026 14:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Telegram/SkryabinAlexander

Число пострадавших в Ростове-на-Дону из-за непогоды выросло до 28 человек. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на данный момент зафиксировано падение более 1 000 деревьев. При этом заявки продолжают поступать. На данный момент ликвидированы последствия падений 132 деревьев, остальные - в работе.

«Перераспределение сил и средств по объектам и территориям с наиболее сложной обстановкой. Этот важный приоритет расставляем, пока все не охватим», - подчеркнул Скрябин.

В городе введен режим ЧС. Отмечается, что в ликвидации последствий задействовано 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники. Также участвуют 6 расчетов спасателей городской Поисково-спасательной службы, 3 расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов, 25 единиц спецтехники.  

Всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от ростовчан. Глава города пообещал информировать жителей о ликвидации последствий непогоды.

Накануне на Ростов-на-Дону обрушился мощный шторм. Из-за сильнейших порывов ветра без электричества остались жители нескольких районов города, а ливень и град превратили дороги в настоящие реки. Из-за непогоды задерживаются 89 поездов в Ростовской области. Ураганный ветер и сильный дождь привели к отключению тяговой подстанции автоматических устройств регулирования поездов. Отмечается, что задержки рейсов длятся от 30 минут до восьми часов. На данный момент на Северо-Кавказской железной дороге проводят восстановительные работы, чтобы сократить отставание поездов. 

#Ростов-на-Дону #шторм #спасатели #Непогода #режим ЧС #Гроза #ливни #упавшие деревья #александр скрябин
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