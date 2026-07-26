Банки обязали раскрывать условия переводов

Кредитные организации, имеющие право переводить деньги, должны будут раскрывать информацию об условиях оказания услуг. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Речь идет об условиях осуществления переводов через сервис быстрых платежей системы Банка России. А также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа. Исключение составляют средства, которые используются для перевода электронных денежных средств - электронные кошельки.

Информация будет размещаться в местах оказания услуг и на официальных сайтах банков. Законом закрепляется, что требования к размещению информации устанавливаются стандартами деятельности кредитных организаций. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал Zvezdanews о законе для легального обращения криптовалют. По его словам, закон касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если они имеют соглашение с какими-либо компаниями за рубежом - они смогут использовать криптовалюту практически свободно для оплаты товаров и услуг, которые поставляются к нам в страну, либо наоборот, для получения валюты для оплаты тех товаров, которые они поставили за рубеж. Новый закон, по словам Аксакова, снимает все риски, связанные с действиями недружественных стран и структур.