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В МИД заявили, что будут добиваться выдачи Карима Хана России

В МИД отметили, что вслед за странами Конфедерации государств Сахеля о решении выйти из Международного уголовного суда объявила Венесуэла.
Сергей Дьячкин 26-07-2026 21:02
© Фото: Florian Gaertner, PHOTOTHEK, Global Look Press

МИД РФ выразил надежду, что лишение экс-прокурора Международного уголовного суда Карима Хана иммунитета будет способствовать его выдаче в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц. Об этом сообщается в Telegram-канале правового департамента российского дипломатического ведомства.

«Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», - говорится в публикации.

В МИД отметили, что вслед за странами Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) о решении выйти из МУС объявила Венесуэла. Министр иностранных дел и внешней торговли республики Феликс Пласенсиа заявил, что деятельность МУС обусловлена географической предвзятостью и непропорционально сосредоточена на африканских и латиноамериканских странах. Таким образом она наносит ущерб странам глобального Юга и усугубляет неравенство между народами.

Ассамблея стран МУС уволила Хана с должности прокурора 24 июля после обвинений в сексуальных домогательствах. Известно, что 82 из 125 стран - членов МУС проголосовали за отстранение прокурора от должности.

В начале июня МУС отстранило Хана с поста прокурора до завершения дисциплинарного производства. После бюро передало дело на рассмотрение Ассамблеи и постановило созвать специальную сессию для обсуждения вопроса в ближайшее время.

В августе 2025 года газета The Guardian опубликовала информацию о еще одном случае сексуальных преступлений, совершенных Ханом в 2009 году. Тогда заявительница, которой было чуть больше 20 лет, работала неоплачиваемым стажером в его офисе. Хан отрицает эти обвинения.

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