МУС отстранил обвиняемого в домогательствах прокурора Карима Хана

Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отстранило Карима Хана с поста прокурора до завершения дисциплинарного производства по обвинениям в сексуальных домогательствах. Об этом сообщается в заявлении суда.

Заседание бюро состоялось 8 июня. Решение было принято квалифицированным большинством голосов. Решение вступило в силу незамедлительно. Бюро передало дело на рассмотрение Ассамблеи и постановило созвать специальную сессию для обсуждения вопроса в ближайшее время. Отстранение не означает автоматического исхода дела, говорится в сообщении.

Решение основано на докладе Управления служб внутреннего надзора ООН, представленных доказательствах, заключении группы судебных экспертов и материалах сторон. Содержание сопутствующих документов не разглашается.

Ранее стало известно, что Хан взял административный отпуск и не будет выполнять свои обязанности на время расследования обвинений в сексуальных домогательствах. Международный уголовный суд начал расследование против Хана в 2024 году. Некоторые неправительственные правозащитные организации и сотрудники МУС выступили с требованием временно отстранить британского юриста от исполнения обязанностей на время следствия. Тем не менее, прокурор продолжал работать, называя обвинения попыткой его опорочить.

В августе 2025 года газета The Guardian опубликовала информацию о еще одном случае сексуальных преступлений, совершенных Ханом в 2009 году. Тогда заявительница, которой было чуть больше 20 лет, работала неоплачиваемым стажером в его офисе. Хан был ведущим защитником в МУС и других гаагских трибуналах.

В декабре Карима Хана заочно приговорили в Москве к 15 годам тюрьмы за незаконное привлечение к уголовной ответственности граждан России в Гааге в феврале-марте 2022 года. Помимо прокурора, сроки от 3,5 до 15 лет получили еще восемь представителей МУС. МВД России объявило Хана в розыск в мае 2023 года, после того как он выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.