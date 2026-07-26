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Путину показали радиоперехват боевиков ВСУ, убивавших мирных

Украинский танкист расстрелял гражданского, который вышел из дома, потому что «пророссийских не жалко».
Сергей Дьячкин 26-07-2026 18:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин рассказал о прочитанном радиоперехвате боевиков ВСУ. Он сделал это в ходе встречи с военными моряками в Петербурге по случаю Дня ВМФ.

По словам Путина, украинские танкисты расстреляли из пулемета гражданского, который просто вышел из дома в спортивном костюме. Когда один из боевиков спросил другого, зачем он это сделал, прозвучал такой ответ: «Они все тут промосковские, пророссийские, не жалко».

«Ничего человек не сделал, просто вышел из своего дома, в спортивном костюме - убили и поехали дальше», - рассказал Путин о действиях боевиков.

До этого глава государства подчеркнул, что Военно-Морской Флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Об этом он сказал в ходе получения докладов от командующих флотами. По словам Путина, морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. А корабельные комплексы, как подчеркнул глава государства, наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием.

#Санкт-Петербург #День ВМФ #ВСУ #Владимир Путин #военные моряки #мирные жители #встреча #Киевский режим #радиоперехват
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