Путину показали радиоперехват боевиков ВСУ, убивавших мирных

Президент России Владимир Путин рассказал о прочитанном радиоперехвате боевиков ВСУ. Он сделал это в ходе встречи с военными моряками в Петербурге по случаю Дня ВМФ.

По словам Путина, украинские танкисты расстреляли из пулемета гражданского, который просто вышел из дома в спортивном костюме. Когда один из боевиков спросил другого, зачем он это сделал, прозвучал такой ответ: «Они все тут промосковские, пророссийские, не жалко».

«Ничего человек не сделал, просто вышел из своего дома, в спортивном костюме - убили и поехали дальше», - рассказал Путин о действиях боевиков.

До этого глава государства подчеркнул, что Военно-Морской Флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Об этом он сказал в ходе получения докладов от командующих флотами. По словам Путина, морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. А корабельные комплексы, как подчеркнул глава государства, наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием.