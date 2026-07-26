Почти 90 поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды

Из-за непогоды задерживаются 89 поездов в Ростовской области. Об этом сообщает Северо-Кавказская железная дорога в своем Telegram-канале.

Ураганный ветер и сильный дождь привели к тому, что в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции автоматических устройств регулирования поездов. Отмечается, что задержки рейсов длятся от 30 минут до восьми часов.

Отмечается, что пассажирам, чей рейс задерживается на более чем четыре часа, предоставили питание. Обо всех изменениях сообщают по смс.

На данный момент на Северо-Кавказской железной дороге проводят восстановительные работы, чтобы сократить отставание поездов. Отмечается, что железнодорожники уже принимают все необходимые меры.

Накануне на Ростов-на-Дону обрушился мощный шторм. Из-за сильнейших порывов ветра без электричества остались жители нескольких районов города, а ливень и град превратили дороги в настоящие реки.