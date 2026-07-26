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Песков рассказал, что Путин никогда не звонит на мобильный своим сотрудникам

Со слов представителя Кремля, президент России пользуется специальной связью.
Виктория Стравинская 26-07-2026 14:21
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону, все-таки он пользуется специальной связью», - поделился представитель Кремля с журналистом Life Александром Юнашевым.

Отмечается, что журналист задал Пескову вопрос о том, могут ли сотрудники Кремля во время отдыха выключить телефон и не взять трубку, когда звонит президент. На фразу, что в отпуске такая спецсвязь не всегда есть, Дмитрий Песков подтвердил: «Как правило, да, ее нет».

Ранее Владимир Путин посоветовал политикам меньше сидеть в мессенджерах и чаще встречаться с людьми. Он подчеркнул, что нужно встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы.

До этого Дмитрий Песков рассказывал, что российский лидер пользуется интернетом, но смартфона у него нет. Глава государства сам заявлял, что ему намного легче «снять трубку специальной связи» и ему «найдут любого абонента».

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