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Армия России освободила Шевченко в ДНР

Населенным пунктом овладели подразделения группировки войск «Центр».
26-07-2026 12:10
© Фото: Минобороны России

Армия России освободила населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом говорится в новой сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Населенным пунктом удалось овладеть в результате активных и решительных действий российский военнослужащих. Это сделали подразделения группировки войск «Центр», уточнили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские войска поразили логистические центры, цеха производства БПЛА большой дальности и места их хранения. Также атакованы объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые украинские военные использовали в своих интересах. Поражены и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Сегодня утром сообщалось о сокрушительных ударах по объектам на Украине. В частности, был поражен промышленный комплекс в Конотопе.

 Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.

#Армия России #ВС РФ #ДНР #освобождение #шевченко #российские военные #бойцы #СВО
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