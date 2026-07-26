Армия России освободила населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом говорится в новой сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Населенным пунктом удалось овладеть в результате активных и решительных действий российский военнослужащих. Это сделали подразделения группировки войск «Центр», уточнили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские войска поразили логистические центры, цеха производства БПЛА большой дальности и места их хранения. Также атакованы объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые украинские военные использовали в своих интересах. Поражены и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.



Сегодня утром сообщалось о сокрушительных ударах по объектам на Украине. В частности, был поражен промышленный комплекс в Конотопе.

Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.