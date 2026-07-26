Экипаж корабля «Союз МС-28» вернулся на Землю с МКС

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» с российско-американским экипажем успешно приземлился в Казахстане. Длительная экспедиция на Международной космической станции завершилась.

На Землю вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Посадка состоялась в районе к юго-востоку от города Жезказган.

Экипажу предстоит пройти медицинский осмотр. Затем российские космонавты отправятся на реабилитацию в Центр подготовки космонавтов, а американский астронавт вернется в США. Спускаемый аппарат доставят в подмосковный Королев, где специалисты извлекут доставленные с орбиты грузы.

Ранее в этот день «Союз МС-28» успешно отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС и начал возвращение на Землю. Космонавты провели 241 день вдали от Земли.

Отмечалось, что после расстыковки корабль должен выполнить тормозной импульс, сойти с орбиты и разделиться на отсеки. Спускаемый аппарат с экипажем продолжил управляемое снижение, тогда как остальные части корабля сгорели в плотных слоях атмосферы.